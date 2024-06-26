Россияне предпочитают отдыхать за городом и работать удаленно

Летом многие россияне предпочитают отдыхать за городом или в другом населенном пункте. Согласно исследованию, проведенному экспертами Get, 73,3% сотрудников российских компаний планируют пойти в отпуск этим летом.
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