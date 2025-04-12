Североосетинские наркополицйеские пресекли сбыт в регионе крупной партии «синтетики»

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РСО-Алания совместно с коллегами из регионального УФСБ задержали ранее судимого 40-летнего жителя Краснодарского края, который пытался оборудовать тайники с запрещённым веществом на окраине Владикавказа.