Роспотребнадзор поможет туристам, которые приобрели путевки в Израиль

Роспотребнадзор готов помочь туристам, которые приобрели путевки в Израиль. Как сообщается в telegram-канале ведомства, территориальным органам дано поручение подробно консультировать потребителей туристских услуг и оказывать им содействие в подготовке претензий и исковых заявлений в случае нарушения прав потребителей.
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