Бывший инженер Tesla, возглавляющий правительственное агентство, как сообщается, изложил «стратегию, ориентированную на ИИ»

Томас Шедд, бывший инженер Tesla, ныне занимающий пост директора службы трансформации технологий, как сообщается, изложил «стратегию, ориентированную на искусственный интеллект» для правительственного департамента США.
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