Будет вкусно
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Будет вкусно

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Ужин быстрее чем в духовке. Просто заворачиваю в пергамент и на сковороду (делюсь рецептом)

Ужин быстрее чем в духовке. Просто заворачиваю в пергамент и на сковороду (делюсь рецептом)

Делюсь рецептом быстрого и вкусного ужина. Получается даже быстрее чем в духовке. Просто всё смешиваю, заворачиваю в пергамент и на сковороду.

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Комментарии
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людмила бер
Картофель, точно приготовится? за полчаса? Кто готовил?
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23 час.
Виктор
было бы горячо, а вкус какай нибудь да будет!
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23 час.
Светлана Преображенская
ага))) горячее сырым не бывает
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4 час.

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