Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Торт "Анна Павлова" был придуман в Австралии, в прошлом веке, в честь знаменитой русской балерины Анны Павловой.