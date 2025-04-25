Москва и Душанбе подписали документ об эксплуатации Сангтудинской ГЭС-1

t.me/Правительство России Министр энергетики России Сергей Цивилев и его коллега из Республики Таджикистан Далер Джума подписали протокол о сотрудничестве по эксплуатации Сангтудинской гидроэлектростанции-1, сообщает пресс-служба правительства РФ в телеграм-канале.