Москва и Душанбе подписали документ об эксплуатации Сангтудинской ГЭС-1

t.me/Правительство России Министр энергетики России Сергей Цивилев и его коллега из Республики Таджикистан Далер Джума подписали протокол о сотрудничестве по эксплуатации Сангтудинской гидроэлектростанции-1, сообщает пресс-служба правительства РФ в телеграм-канале.
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