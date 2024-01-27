Алексей Арестович о своем ежемесячном доходе на Youtube: 30 000 долларов, плюс-минус

https://mmgp.com/threads/aleksej-arestovich-o-svoem-ezhemesj. Бывший советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович в интервью блогерке Анне Олицкой рассказал, сколько зарабатывает на своем Youtube-канале и какой из источников его доходов является самым прибыльным.