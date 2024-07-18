В Омске перекрыт 18-летний рекорд по осадкам: за сутки выпало почти две месячные нормы. Последний раз настолько обильные дожди в этот период наблюдались в 2006 году.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В Омске перекрыт 18-летний рекорд по осадкам: за сутки выпало почти две месячные нормы. Последний раз настолько обильные дожди в этот период наблюдались в 2006 году.