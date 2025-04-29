Жители Патриарших прудов собирают подписи под обращением к мэру Москвы. Они просят запретить передвижение по улицам района на самокатах и снести все самокатные стоянки.
Жители Патриарших объявили войну самокатам
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Grandad
Что имеется в виду под термином самокаты? Опасны те, что оборудованы двигателями. Обычные, приводимые в движение мышечной силой, могут не ограничиваться так жестко. Они бесшумны, экологичны и не так травмоопасны.
Ответить
15 час.
Свежие комментарии