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Жители Патриарших объявили войну самокатам

Жители Патриарших объявили войну самокатам

Жители Патриарших прудов собирают подписи под обращением к мэру Москвы. Они просят запретить передвижение по улицам района на самокатах и снести все самокатные стоянки.

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Комментарии
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Grandad
Что имеется в виду под термином самокаты? Опасны те, что оборудованы двигателями. Обычные, приводимые в движение мышечной силой, могут не ограничиваться так жестко. Они бесшумны, экологичны и не так травмоопасны.
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