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Газета.ру

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Kp.ru: глава Минздрава РФ Мурашко спас уфимца, которому стало плохо в самолете

Kp.ru: глава Минздрава РФ Мурашко спас уфимца, которому стало плохо в самолете

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко спас уфимца, которому стало плохо на борту самолета. Об этом сообщил сам мужчина в интервью изданию kp.

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