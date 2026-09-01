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Еврокомиссия обязала ChatGPT, Reddit и Roblox исполнять цензурные нормы ЕС

Евро­пей­ская комис­сия вве­ла в отно­ше­нии трёх аме­ри­кан­ских циф­ро­вых плат­форм — ChatGPT, Reddit и Roblox — режим повы­шен­но­го кон­тро­ля в рам­ках Зако­на о циф­ро­вых услу­гах.

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