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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аршавин о сборной медиафутбола России: «Как бы я ни относился к медийному футболу, по ходу матча ты заводишься и хочешь победить»

Андрей Аршавин поделился мнением о сборной медиафутбола России. Напомним, сборную возглавил Леонид Слуцкий , его ассистентом стал Андрей Аршавин.

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