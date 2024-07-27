Вице-премьер Сербии: ОИ-2024 и Игры БРИКС показали разницу цивилизаций

Вице-премьер Сербии Александар Вулин обратился к гражданам своей страны и призвал определиться, к какой цивилизации они себя относят: той, которую демонстрирует Олимпиада в Париже, или той, что можно увидеть на Играх БРИКС в Казани.
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