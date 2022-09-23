ЦСКА проиграл два матча подряд перед дерби со «Спартаком» в КХЛ

Армейцы через день после проигрыша «Куньлуню» уступили в гостях минскому «Динамо» со счетом 1:3 Фото: Официальный сайт ХК ЦСКА (Москва) Хоккеисты московского ЦСКА потерпели второе поражение кряду в регулярном чемпионате «Фонбет» — КХЛ.