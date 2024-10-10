Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 721 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Цыпкайкин
    Раз грузины хотят дружить с Россией, значит чего-то от нас хотят.Грузия возвращает...
  • Владимир Витковский
    Однажды предавшим-веры нет, у них предать- обычное дело, даже за честь.Грузия возвращает...
  • Sergiy Che
    Нет это ты нерусь -всегда, когда холуям жидов и поклонников жидо-комиссарской хунты или грузинского палача Сталина, н...Кто развалил Росс...

ОПАСНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ: НА ВЕТЕРАНОВ СВО НАПАДАЮТ НЕ ТОЛЬКО БАНДИТЫ, НО И "ЭЛИТА"

ОПАСНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ: НА ВЕТЕРАНОВ СВО НАПАДАЮТ НЕ ТОЛЬКО БАНДИТЫ, НО И "ЭЛИТА"

В Ялте кандидат в депутаты избил ветерана СВО, он в больнице. Агрессию спровоцировало замечание о неправильной парковке.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Странник
если вы пернули в кино, тоже президент виноват? ум то должен быть , ну..немного
Ответить
4 час.
С
Странник
а ваше кредо пердеть и вонять, ну и что теперь, убивать вас за это?
Ответить
4 час.
Игорь Кузнецов
Раньше, когда было &quot;телефонное право&quot; и боролись с &quot;отдельными недостатками&quot;, назывались конкретные фамилии, факты, но на саму &quot;систему&quot; не нападали. Конечно можно сравнивать какой был порядок тогда, и какой - сейчас. В Москве была &quot;красота&quot; при проведении Олимпиады-80. Всех &quot;неблагонадёжных&quot; выселили на 101-й км. Даже в Тушино тогда тихо было... В Москве в одном из хостелов на Новоясеневском проспекте прошли обыски в связи с расследованием уголовного дела о создании экстремистского сообщества (статья 282.2 УК РФ) / 10.10.24 / Значит не всё так плохо, раз &quot;зашевелились&quot; в МВД.
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх