ОПАСНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ: НА ВЕТЕРАНОВ СВО НАПАДАЮТ НЕ ТОЛЬКО БАНДИТЫ, НО И "ЭЛИТА"

Игорь Кузнецов

Раньше, когда было "телефонное право" и боролись с "отдельными недостатками", назывались конкретные фамилии, факты, но на саму "систему" не нападали. Конечно можно сравнивать какой был порядок тогда, и какой - сейчас. В Москве была "красота" при проведении Олимпиады-80. Всех "неблагонадёжных" выселили на 101-й км. Даже в Тушино тогда тихо было... В Москве в одном из хостелов на Новоясеневском проспекте прошли обыски в связи с расследованием уголовного дела о создании экстремистского сообщества (статья 282.2 УК РФ) / 10.10.24 / Значит не всё так плохо, раз "зашевелились" в МВД.