В Ялте кандидат в депутаты избил ветерана СВО, он в больнице. Агрессию спровоцировало замечание о неправильной парковке.
ОПАСНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ: НА ВЕТЕРАНОВ СВО НАПАДАЮТ НЕ ТОЛЬКО БАНДИТЫ, НО И "ЭЛИТА"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Странник
если вы пернули в кино, тоже президент виноват? ум то должен быть , ну..немного
Ответить
4 час.
С
Странник
а ваше кредо пердеть и вонять, ну и что теперь, убивать вас за это?
Ответить
4 час.
Игорь Кузнецов
Раньше, когда было "телефонное право" и боролись с "отдельными недостатками", назывались конкретные фамилии, факты, но на саму "систему" не нападали. Конечно можно сравнивать какой был порядок тогда, и какой - сейчас. В Москве была "красота" при проведении Олимпиады-80. Всех "неблагонадёжных" выселили на 101-й км. Даже в Тушино тогда тихо было... В Москве в одном из хостелов на Новоясеневском проспекте прошли обыски в связи с расследованием уголовного дела о создании экстремистского сообщества (статья 282.2 УК РФ) / 10.10.24 / Значит не всё так плохо, раз "зашевелились" в МВД.
Ответить
4 час.
Свежие комментарии