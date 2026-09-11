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«Конец эпохи иронии». Как трагедия 11 сентября трансформировала реальность

«Конец эпохи иронии». Как трагедия 11 сентября трансформировала реальность

Все знают, что теракты 11 сентября навсегда изменили мир. Этот тезис в различных вариациях последние 25 лет звучал так часто, что изрядно поистерся.

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