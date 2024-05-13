Премьер Грузии призвал не брать пример с США и Франции

У властей Грузии есть «точная информация, что агрессивно настроенные молодежные группы, организованные радикальной оппозицией и финансируемые из-за границы, завтра и послезавтра планируют совершить насильственные действия против грузинского парламента и полиции», заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге.