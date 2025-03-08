В Карелии выявили 250 тонн недостоверно задекларированного зерна

В декларациях отсутствует информация о проведении исследований на определение остаточных веществ пестицидовфото: RuNews Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора выявило в Карелии нарушения требований Таможенного союза.
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