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Противники мигрантов собрались отлавливать нелегалов в море

Противники мигрантов собрались отлавливать нелегалов в море

Крайне правая антимигрантская группа Великобритании «Патриотическая платформа» планирует спустить на воду собственное судно в Ла-Манше, чтобы перехватывать лодки с мигрантами.

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