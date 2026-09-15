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Царьград

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Билал Чугтай покинул Google DeepMind из-за угроз от ИИ

Билал Чугтай покинул Google DeepMind из-за угроз от ИИ

Билал Чугтай уволился из Google DeepMind, опасаясь разрушительных последствий ИИ. Он отметил риск "гонки" технологий и подчеркнул, что человечеству может не хватить времени на предотвращение угрозы.

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