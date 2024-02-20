«Двенадцать пуль от Путина»: Смертный приговор предателю Кузьминову подписали дважды

Правду, хотя бы обрывочную, о ликвидации бывшего капитана ВС России Максима Кузьминова, угнавшего на территорию противника вертолёт и расправившегося со своим экипажем, мы сможем узнать только в одном случае: если испанские силовики задержат исполнителей.