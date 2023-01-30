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Хуан-Пабло Монтойя: «Не считаю, что Леклер находится на уровне Ферстаппена»

Хуан-Пабло Монтойя сравнил способности и опыт Шарля Леклера и Макса Ферстаппена. Бывший пилот «Формулы-1» поделился рассуждениями о том, может ли Леклер бросить вызов коллеге из «Ред Булл», если «Феррари» начнет принимать верные стратегические решения и перестанет ошибаться на пит-стопах.

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