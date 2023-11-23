Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Кто ведает – может заведовать

Кто ведает – может заведовать

Замечательный советский философ Эвальд Васильевич Ильенков, исследовав опыт Загорского (он же Сергиевопосадский) интерната для слепоглухих, доказал, что врождённого в людях – разве что сосательный да хватательный инстинкты.

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