Кто ведает – может заведовать

Замечательный советский философ Эвальд Васильевич Ильенков, исследовав опыт Загорского (он же Сергиевопосадский) интерната для слепоглухих, доказал, что врождённого в людях – разве что сосательный да хватательный инстинкты.
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