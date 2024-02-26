В России предложили ввести скидку на оплату штрафа за парковку

В России предложили дать водителям возможность оплатить штраф за неоплаченную парковку со скидкой в размере 50% в течение 20 дней с момента вынесения постановления о привлечении к административной ответственности.
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