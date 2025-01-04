Утренний дайджест «Калужских новостей»

«Калужские новости» подготовили утренний дайджест по итогам 1 января. Рассказываем о произошедших накануне, но по-прежнему актуальных событиях, которые вы могли пропустить«Калужские новости» подготовили утренний дайджест по итогам 1 января.
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