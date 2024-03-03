Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 078 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Мое нение что таких надо запретить хоронить, кремация и развеивать чтобы потом не воскрешали их героями как Бандеру, ...Что это за чушь о...
  • Людмила Боченкова
    а вот послов этих надо выслать !наших  бы сразу  выслали и разговаривать в странах запада не стали бы с ними!Что это за чушь о...
  • Людмила Боченкова
    молодцы хуситы!так  держать !море там загрязнено  уже  давно !другого выхода  на ближнем востоке пока нет!их никто сл...Он утонул

Ликвидация террористов в Карабулаке

Ликвидация террористов в Карабулаке

 В Ингушетии в Карабулаке ликвидировали террористическую группу из 6 человек. Все боевики убиты.Террористов заблокировали в многоквартирном доме еще вчера и с вечера до утра там шел бой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Регина Толстоброва
Молодцы, уничтожили этих бандитов.
Ответить
14 час.
Стефан Михайлов Гърбузанов
Молодци! Кришка  всех шейтанов!
Ответить
11 час.
лл
лина любимцева
ОПЯТЬ эта нечисть на Кавказе активизировалась....
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх