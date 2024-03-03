В Ингушетии в Карабулаке ликвидировали террористическую группу из 6 человек. Все боевики убиты.Террористов заблокировали в многоквартирном доме еще вчера и с вечера до утра там шел бой.
Ликвидация террористов в Карабулаке
Комментарии
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Регина Толстоброва
Молодцы, уничтожили этих бандитов.
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14 час.
Стефан Михайлов Гърбузанов
Молодци! Кришка всех шейтанов!
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11 час.
лл
лина любимцева
ОПЯТЬ эта нечисть на Кавказе активизировалась....
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8 час.
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