Банк России выпустит памятную монету к 75‑летию Ахмата Кадырова

Серебряная монета номиналом 2 рубля из серии "Выдающиеся личности России" выйдет в обращение 14 июля 14 июля Банк России вводит в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля, посвященную первому президенту Чеченской Республики Ахмату‑Хаджи Абдулхамидовичу Кадырову.
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