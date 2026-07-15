Захарова назвала тревожным сигналом заявления США о возможных ядерных испытаниях

Заявления Вашингтона о возможном возобновлении ядерных испытаний являются тревожным сигналом о том, что США намерены действовать без оглядки на Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
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