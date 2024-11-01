Защищаем Набиуллину: дело неблагодарное, но нужное

Игорь Кузнецов

"Дизлайк" Вам я не ставил, потому что не Вы один возвеличиваете Виктора Геращенко, который четырежды возглавлял ЦБ РФ и ни разу не "досидел в этом кресле" до конца срока полномочий. Вот как писали: - Его отправляли в отставку по самым разным причинам: и как неблагонадежного, и как обрушившего рубль, и просто по собственному желанию. Если вспомнить, то в 1991 году он и вовсе остался без банка — Госбанк СССР исчез вместе со страной. Ему удавалось дважды возглавлять Госбанк СССР и потом еще дважды - Банк России. В январе 1991 года В. Геращенко "давал руку на отсечение", обещая, что денежного обмена не будет. "В 1991 году я не давал левую руку на отсечение, я давал две руки на отсечение, что замены 25-рублевых купюр не будет — меняются только 100- и 50-рублевые купюры", - так он оправдался. И это "главный банкир"?