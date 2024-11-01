Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • Sergiy Che
    Руки ему сечь, коль поменяют 50 и 100, предлагал Павлов - вы попутали всё!! Геращенко это старая сволочь которая при ...Защищаем Набиулли...
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Защищаем Набиуллину: дело неблагодарное, но нужное

Защищаем Набиуллину: дело неблагодарное, но нужное

Так получается, что я редко касаюсь темы экономики и действий правительства и Центробанка в этой области.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
&quot;Дизлайк&quot; Вам я не ставил, потому что не Вы один возвеличиваете Виктора Геращенко, который четырежды возглавлял ЦБ РФ и ни разу не &quot;досидел в этом кресле&quot; до конца срока полномочий. Вот как писали: - Его отправляли в отставку по самым разным причинам: и как неблагонадежного, и как обрушившего рубль, и просто по собственному желанию. Если вспомнить, то в 1991 году он и вовсе остался без банка — Госбанк СССР исчез вместе со страной. Ему удавалось дважды возглавлять Госбанк СССР и потом еще дважды - Банк России. В январе 1991 года В. Геращенко &quot;давал руку на отсечение&quot;, обещая, что денежного обмена не будет. &quot;В 1991 году я не давал левую руку на отсечение, я давал две руки на отсечение, что замены 25-рублевых купюр не будет — меняются только 100- и 50-рублевые купюры&quot;, - так он оправдался. И это &quot;главный банкир&quot;?
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1 час.
Катерина
Дизлайк товарищу  Alexander Kozlov  поставила   я.)))
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50 мин.
Sergiy Che
Руки ему сечь, коль поменяют 50 и 100, предлагал Павлов - вы попутали всё!! Геращенко это старая сволочь которая при Совке работала всё за бугром а при Ельциноиде проводила конфискационные реформы и обваливала рубль типа &quot;с целью пополнения федерального бюджета за счёт средств Банка России&quot;  и т.п. &quot;гениальные&quot; действия...))
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25 сек.

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