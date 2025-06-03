Genki выпускает новые модульные рукоятки, жесткие кейсы, компактный аккумулятор MagSafe и многое другое

Genki выпустила восемь новых аксессуаров для портативных игровых консолей, в том числе чехлы с ручками, защитные пленки для экрана, аккумулятор MagSafe мощностью 30 Вт и решения для хранения — теперь доступны по цене от 19,99 долларов.
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