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МОСИНФОРМ

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Маломобильные контролеры выявили 239 проблемных участков на улицах Москвы

Маломобильные контролеры выявили 239 проблемных участков на улицах Москвы

Маломобильные контролеры ГКУ «Московский паркинг» обнаружили на столичных улицах 239 участков, неудобных для передвижения.

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