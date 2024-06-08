ВЕСТИ-КРЫМ: анонс программы «События недели»

- Годовщина катастрофы на Днепре – разрушения Каховской ГЭС. Какие последствия масштабного теракта ВСУ до сих пор ощущают на себе жители Херсонщины и Крыма? Что будет с Каховской ГЭС, сколько воды осталось в Северо-Крымском канале и как специалисты планируют его наполнять? Военный корреспондент Вести Крым Михаил Андроник – о первых часах после трагедии и о перспективах восстановления инфраструктуры.