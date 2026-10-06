Глава трейдера Vitol Group Харди объявил об истощении запасов нефти на Западе

Западные страны полностью исчерпали запасы свободной нефти из-за войны США с Ираном. Как сообщило агентство Bloomberg , с таким заявлением выступил исполнительный директор крупнейшего в мире независимого нефтетрейдера Vitol Group Расселл Харди на энергетическом форуме в Лондоне.