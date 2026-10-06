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Глава трейдера Vitol Group Харди объявил об истощении запасов нефти на Западе

Глава трейдера Vitol Group Харди объявил об истощении запасов нефти на Западе

Западные страны полностью исчерпали запасы свободной нефти из-за войны США с Ираном. Как сообщило агентство Bloomberg , с таким заявлением выступил исполнительный директор крупнейшего в мире независимого нефтетрейдера Vitol Group Расселл Харди на энергетическом форуме в Лондоне.

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