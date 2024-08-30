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Разбираюсь был ли голодомор на Украине 120 прочтений Вчера Всем привет, друзья.

Разбираюсь был ли голодомор на Украине 120 прочтений Вчера Всем привет, друзья.

Один из главных доводов, который используют для создания ненависти к русским со стороны украинцев, это тема голодомора 1930-х годов.

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Комментарии
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Lana_Borei Иванова
Ну вот почему так подробно нам в школе не освещали этот голодомор?! Нам говорили, что продразверстка, что еды настолько не хватало ни людям ни скотине. Все умирали. Но только украинцы ели умирающих младенцев... И это вынесло лепту в их генетический код
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