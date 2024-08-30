Разбираюсь был ли голодомор на Украине 120 прочтений Вчера Всем привет, друзья.

Lana_Borei Иванова

Ну вот почему так подробно нам в школе не освещали этот голодомор?! Нам говорили, что продразверстка, что еды настолько не хватало ни людям ни скотине. Все умирали. Но только украинцы ели умирающих младенцев... И это вынесло лепту в их генетический код