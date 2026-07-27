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Премьера фильма «Непокой»

Премьера фильма «Непокой»

Мистический анимационный триллер Леонида Шмелькова.Кадр из мультфильма «Непокой»В прокат выходит «Непокой» — дебютный анимационный фильм одного из самых титулованных российских аниматоров Леонида Шмелькова, лауреата Берлинского кинофестиваля и премии «Ника».

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