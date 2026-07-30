МВД: подросток из Канска получил 4 уголовных дела за срыв уроков минированием

В Канске Красноярского края сотрудники подразделения по борьбе с киберпреступлениями совместно с УФСБ раскрыли серию ложных сообщений о минировании, по которым подозреваемым проходит 14-летний ученик одной из местных школ.
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