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Газета.ру

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МВД: подросток из Канска получил 4 уголовных дела за срыв уроков минированием

МВД: подросток из Канска получил 4 уголовных дела за срыв уроков минированием

В Канске Красноярского края сотрудники подразделения по борьбе с киберпреступлениями совместно с УФСБ раскрыли серию ложных сообщений о минировании, по которым подозреваемым проходит 14-летний ученик одной из местных школ.

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