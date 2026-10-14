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Побег из плена или внутренние разборки: в Харьковской области неизвестный расстрелял пятерых военных ВСУ

В Харьковской области продолжаются поиски неизвестного, который накануне, 13 октября, расстрелял пятерых украинских военных.

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