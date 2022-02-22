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  • Артем
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  • Irin Muliphein
    У нас уже так: за электричество ОДН мы с июля месяца 21 года платим по показаниям общедомового счётчика за вычетом ин...Будет считаться п...
  • Алексей
    Чё за бред, за общедомовые свет и воду платим по счетчикаи и оплата раскидывается на всех жильцов. А тут пишут на 50 ...Будет считаться п...

Фанаты княгини Шарлен узнали радостную новость

Фанаты княгини Шарлен узнали радостную новость

Муж княгини рассказал о состоянии ее здоровья. Князь Альбер и его супруга Шарлен LEGION-MEDIAЖители Монако, которые уже начали было забывать, как выглядит некогда чрезвычайно популярная в стране княгиня Шарлен, получили обрадовавшее их известие.

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