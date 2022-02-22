Фанаты княгини Шарлен узнали радостную новость

Муж княгини рассказал о состоянии ее здоровья. Князь Альбер и его супруга Шарлен LEGION-MEDIAЖители Монако, которые уже начали было забывать, как выглядит некогда чрезвычайно популярная в стране княгиня Шарлен, получили обрадовавшее их известие.