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Чемезов бьет тревогу: Рентабельность ОПК практически на Нуле

Чемезов бьет тревогу: Рентабельность ОПК практически на Нуле

Сегодня 439 прочитали Известный своей склонностью к суровой правде и разочарованию в реальности, глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов недавно потряс общественность своим очередным откровением.

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