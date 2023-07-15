Стихия в Туапсе 15 июля 2023: Затоплены первые этажи домов, вода уже выше окон

В районе введён экстренный режим ЧС.В Туапсе стихия не отступает. Вода в реках поднялась настолько быстро, что многие не успели даже понять, как первые этажи домов оказались затоплены, вода уже выше окон! В поселках воет сирена, дети плачут.
В районе введён экстренный режим ЧС.В Туапсе стихия не отступает. Вода в реках поднялась настолько быстро, что многие не успели даже понять, как первые этажи домов оказались затоплены, вода уже выше окон! В поселках воет сирена, дети плачут.
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