В МИД России высказались о роли США в атомных бомбардировках Японии

Властям Японии придется признать роль США в атомных бомбардировках. Об этом заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Алексей Фадеев в ходе брифинга, трансляция доступна на YouTube.
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