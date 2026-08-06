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В МИД России высказались о роли США в атомных бомбардировках Японии

В МИД России высказались о роли США в атомных бомбардировках Японии

Властям Японии придется признать роль США в атомных бомбардировках. Об этом заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Алексей Фадеев в ходе брифинга, трансляция доступна на YouTube.

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