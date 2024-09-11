Дело о теракте возбуждено из-за схода вагонов грузового поезда под Белгородом

Уголовное дело о теракте возбуждено после схода с рельсов 11 вагонов и локомотива грузового поезда в ночь на 10 сентября из-за вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта, сообщает Следственный комитет России.
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