Товарищи майоры - молодцы! Олег Стародубцев Тут противник дня три к ряду радовался, как малое дитя от сообщения, что, где-то на Урале, какой-то свидомит пробрался к Су-34 и сумел его поджечь, после чего ещё снял пламя издали и в сеть выложил.
Хохлячья зрада
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Юрий Золотарев
Хорошо горит! - когда СВОЛОЧЬ горит!!
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1 час.
Юрий Золотарев
А еще - Вован и Лексус!! Орлы! ВСЕ!!
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1 час.
Сергей Кептицин
Само собой. Не знаешь как в Подмосковье идут стройки? - уже даже между мигрантами пошли драки, а наших хрен возьмёшь там на работу. Самые денежные работы - у чурок. Раньше: денежные работы типа бетонные у мужиков, а зарплаты поменьше типа отделочные - у женщин. А сейчас: подороже - мигрантам, подешевле - с наших деревень, потому что в городе, особенно - в Москве, пристраиваются в менеджеры/юристы/бухгалтеры ...
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1 час.
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