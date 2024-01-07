Хохлячья зрада

Сергей Кептицин

Само собой. Не знаешь как в Подмосковье идут стройки? - уже даже между мигрантами пошли драки, а наших хрен возьмёшь там на работу. Самые денежные работы - у чурок. Раньше: денежные работы типа бетонные у мужиков, а зарплаты поменьше типа отделочные - у женщин. А сейчас: подороже - мигрантам, подешевле - с наших деревень, потому что в городе, особенно - в Москве, пристраиваются в менеджеры/юристы/бухгалтеры ...