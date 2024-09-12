Зеленский больше часа убеждал посланцев Вашингтона и Лондона развязать Украине руки – Bloomberg

Bloomberg пишет: во время визита на Украину госсекратаря США Энтони Блинкена и главы МИД Великобритании Дэвида Ламми, они хотели услышать план Зеленского по нанесению удара вглубь российской территории и обсудить долгосрочную стратегию Украины на следующий год.