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Зеленский больше часа убеждал посланцев Вашингтона и Лондона развязать Украине руки – Bloomberg

Зеленский больше часа убеждал посланцев Вашингтона и Лондона развязать Украине руки – Bloomberg

Bloomberg пишет: во время визита на Украину госсекратаря США Энтони Блинкена и главы МИД Великобритании Дэвида Ламми, они хотели услышать план Зеленского по нанесению удара вглубь российской территории и обсудить долгосрочную стратегию Украины на следующий год.

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