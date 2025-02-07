Елка, RASA и Ольга Серябкина выступят на Матче Звезд КХЛ в Новосибирске

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Лига представила музыкальную программу звездного уик-энда, который пройдет 8 и 9 февраля. «В первый игровой день на «Сибирь-Арене» выступит группа RASA – российский хип-хоп дуэт, известный хитами «Пчеловод», «Молодым» и другими.