На Кубани увеличен региональный маткапитал: какие и кому положены выплаты

В 2024 году он проиндексирован на 4,5 процента и его размер теперь составляет 153 787 рублей. Получить региональный материнский капитал могут многодетные семьи, в которых родился третий или последующий ребенок.
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