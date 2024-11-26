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«Пришла пора отвечать за всё»: американский эксперт Саймс рассказал о «русском» приговоре Киеву из Вашингтона

«Пришла пора отвечать за всё»: американский эксперт Саймс рассказал о «русском» приговоре Киеву из Вашингтона

Политические перемены в США вылились в приговор Украине, который воплощает худшие страхи Киева. Об этом рассказал американский политолог Дмитрий Саймс.

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Комментарии
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АндрейБорков
Торопиться не надо, иллюзий и мечтаний тоже не надо. Поживем - увидим. Не думаю, что Трамп прямо таки за мир во всем мире, особенно на УкРуине. Война на УкРуине это немеряное бабло для США, для ВПК США! А Трамп разве против огромного бабла для США? ДА НУ НА ХЕР! Война где угодно, только за пределами США это ПОДАРОК для США, это реальная возможность и дальше рулить мировым сообществом. Кончится война по всей Земле, доллар станет неактуален, ему найдут замену и все, США перестанет быть &quot;вожаком стаи&quot;. Трамп, что против этого? Не надо зубы заговаривать. Трамп за великую Америку, а это как может быть? Только так как оно есть сейчас, только круче и резче. По этому ПОЖИВЕМ - УВИДИМ.
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