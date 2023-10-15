Мошенники открыли охоту на богатых россиян

Злоумышленники применяют всё более изощренные схемы изъятия денежных средств у граждан. Злоумышленники все чаще не размениваются на мелкую рыбешку, а работают с теми, у кого на счетах имеются внушительные суммы денег — как правило, от 100 тыс.