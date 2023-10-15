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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Мошенники открыли охоту на богатых россиян

Злоумышленники применяют всё более изощренные схемы изъятия денежных средств у граждан. Злоумышленники все чаще не размениваются на мелкую рыбешку, а работают с теми, у кого на счетах имеются внушительные суммы денег — как правило, от 100 тыс.

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