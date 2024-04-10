В Пермском крае руководитель коммерческой организации признан виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере, совершенного организованной группой

Собранные следственными органами СК России по Пермскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении одного из руководителей двух коммерческих организаций, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.
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